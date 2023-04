Erreurs d’étiquetage : Dille & Kamille retire de la vente certains chocolats

En accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), Dille & Kamille retire de la vente et rappelle auprès des consommateurs ses "Assortiments de mini-chocolats (9 grammes)". La marque a omis d’indiquer la présence des allergènes "soja, lait, fruits à coque (noisette, pistache), blé et orge" sur les étiquettes, fait-elle savoir dans un communiqué mercredi.

Les saveurs "Chocolat au lait Caramel salé" (lait, noisettes, soja), "Chocolat au lait Pistache" (lait, pistaches, soja), "Chocolat au lait Croustillant" (lait, blé, soja, orge), "Chocolat noir Fleur de sel" (soja), "Chocolat noir Orange" (soja) et "Chocolat blanc Framboise" (lait, soja) sont toutes concernées. Les articles ont été mis en vente du 16 novembre 2022 au 3 avril 2023. Dille & Kamille demande aux clients souffrant d’une allergie aux ingrédients non mentionnés de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. "Les personnes non allergiques ou ne présentant pas d’intolérance au (x) soja, lait, fruits à coque (noisette, pistache), blé et/ou à l’orge peuvent les consommer sans aucun risque", précise l’entreprise dans son communiqué. Les produits ont été distribués par les magasins de la marque à Alost, Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Liège, Malines, Namur et Turnhout.

Pour toute information complémentaire, le service "Clients" de Dille & Kamille est joignable au 03/201.99.99 ou par courriel à l’adresse klantenservice@dille-kamille.com.