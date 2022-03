Erreur Système ou Bienvenue en France sécuritaire

Bienvenue dans un monde sans délinquance (ou presque). Grâce à une politique volontariste et pensée pour le bien de tous, vous êtes désormais en sécurité. Bon, vous renoncez à vos libertés individuelles mais est-ce bien important, hmm ? Voilà ce que nous proposent Mangin et Jenolab dans cette dystopie à la 1984 située dans un futur proche. Manipulations politiques, emprisonnements arbitraires, police corrompue, bref tous les éléments sont réunis pour cauchemarder un monde de demain bien angoissant.

Valérie Mangin, la scénariste, qui nous avait déjà proposé une vision du monde bien glauque dans son Club des Prédateurs situé dans une Angleterre victorienne décadente nous projette dans un avenir proche en pleine période électorale et dans un contexte où la criminalité à quasi disparu grâce au puçage systématique et quasi-volontaire de la population. Dans cette ambiance déjà délétère la présence d’une inspectrice un peu rebelle et des attentats meurtriers radicalisent encore les parties en présence vers un renforcement des mesures et la traque des rebelles éventuels… au prix des dernières libertés individuelles.

Le dessin est assuré par Jenolab dont c’est le premier titre dans un style très épuré où l’usage de la palette graphique colle au scénario.

Bref, c’est bien fait, peut-être un peu froid mais efficace.

TITRE : Erreur Système

AUTEURS : Jenolab (D & C) et Mangin (S)

EDITEUR : Casterman

Cotation Mon Petit NEuvième : 7,5 / 10

Denis MARC