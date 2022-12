Erreur médicale : on lui ampute le pénis

Cette histoire est relatée dans la presse suite au procès en cours qui place un Nantais de 38 ans face au CHU de Nantes. Les premiers faits remontent en 2014 alors que le jeune homme découvrait un cancer de la peau au niveau de son gland. Son médecin lui a retiré un morceau de peau : "Il ne voulait pas me couper complètement le gland, il pensait que ça allait suffire. Sauf que le cancer a repris le dessus", poursuit le Français, "C’était une douleur indescriptible. Je me faisais des cocktails de codéine pour me calmer. Au bout d’un moment ça rend fou. J’ai même voulu me la couper moi-même".

Un autre médecin à Lyon a conclu à une erreur médicale car toutes les cellules cancéreuses n’avaient pas été retirées. Il était trop tard, il ne restait plus qu’à amputer son membre.

La semaine dernière, la justice a rendu son verdict. Le tribunal administratif a condamné le CHU de Nantes à verser 61 000€ de dédommagement au patient. La défense a l’intention de faire appel car elle réclamait 976 000€ pour les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel.

"Nous faisons appel et nous gagnerons. Je ne leur permettrai pas de m’humilier", a réagi le patient après son procès.