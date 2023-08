Erreur dans le précompte immobilier : quelles démarches entreprendre ?

Si on remarque une erreur, il faut prendre contact par écrit — courrier papier ou électronique, ou sur le portail du SPF Finance — pour introduire une demande ou réclamation et expliquer les raisons. À Bruxelles, on aura 196 jours pour faire une réclamation à partir de la date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle.

Pour autant, ce n’est pas parce qu’on introduit une réclamation ou une demande qu’on ne doit pas payer la somme mentionnée sur l’avertissement. Il faut de toute façon payer, et si on a raison dans sa démarche, on sera remboursé par la suite.