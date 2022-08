Erquelinnes : un piéton de 19 ans sourd et muet perd la vie, percuté par un train sur un passage à niveau

Le piéton était accompagné d’un ami, âgé de 16 ans, tous les deux sourds et muets. Après avoir pris des billets en gare, les deux jeunes ont voulu repasser de l’autre côté des voies. Le plus âgé s’est engagé directement sur les voies alors que les barrières du passage à niveau fermaient. "Étant sourd et muet, il n’a pas entendu la sonnerie d’avertissement du passage à niveau ni son copain, lui aussi sourd et muet, crier", indique David Lavaux. "L’accident a été inévitable. Il a été projeté à plus de dix mètres et n’a pas survécu."

Ces accidents sont malheureusement fréquents en Belgique. L’année dernière, 46 sont survenus sur le rail belge selon des chiffres d’Infrabel et ont fait 9 morts et 5 blessés graves.

Le gestionnaire du réseau poursuit donc sa sensibilisation et sa politique de suppression des passages à niveau. Plus de 400 ont disparu depuis 2005, ils sont remplacés par un pont, un tunnel pour les véhicules ou un couloir sous les voies pour les piétons. Ces chantiers sont ciblés, là où les passages à niveau sont particulièrement accidentogènes.