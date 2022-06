Eros Ramazzotti sort un nouvel album, "une carrière bluffante" selon Bruno Tummers

Le "Johnny d’Italie" sera en concert à l’occasion de la sortie de son nouvel album pour interpréter sur scène ses anciens succès et ses plus récentes chansons, en italien, partout dans le monde. La tournée démarrera en octobre aux USA et passera par le Canada, le Mexique, l’Argentine, le Chili, le Brésil, le Portugal, la France, l’Espagne et les Pays de l’Est. Les Belges ne seront pas oubliés, deux dates ont été réservées le 22 et le 23 février à Forest.