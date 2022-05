Ernest Solvay : mécène et philanthrope

C’est dans le laboratoire de l’usine de gaz de son oncle que tout commence pour Solvay. Ce sera son terrain de jeu et d’expérimentation, en dehors de ses heures de travail. Il joue au petit chimiste, et tente de s’informer le plus possible sur cette science qui commence à faire de passionnantes découvertes qui changeront la face du monde. Et le travail paie. A la suite de toute une série d’expérimentations, Ernest découvre (ou plutôt redécouvre, car la chose était déjà connue, mais ça, il ne le sait pas) le bicarbonate de soude. Il se rend compte de l’importance de la découverte, et soupçonne son potentiel industriel.

Convaincu que les sciences sont l’avenir de l’humanité, il va tout faire pour pouvoir trouver les financements nécessaires à la recherche scientifique. Il s’inspire ainsi du philanthrope le plus célèbre au monde, Alfred Nobel, créateur des fameux prix Nobel, et partage avec lui le souci de progrès pour les êtres humains. C’est sans doute la différence la plus tangible entre mécène et philanthropie : les mécènes sont très nombreux (les Rothschild, Rockefeller, Carnegie et autres Krupp) et ne voient souvent que l’avantage économique ou personnel à leurs dons d’argent aux sciences et aux arts. Les philanthropes, eux, y voient avant tout les bénéfices pour l’humanité.

L’entreprise de Solvay domine vraiment le monde de l’industrie chimique en Europe à partir de 1870. Le fameux "procédé Solvay" est une révolution technologique : il permet de créer du carbonate de sodium, indispensable à la fabrication de nombreux matériaux comme le verre, les textiles ou le papier. Moins coûteux et moins polluant, il est, durant tout le 20e siècle, le procédé chimique le plus employé dans l’industrie mondiale. Ernest et Alfred s’enrichissent donc de manière exponentielle.