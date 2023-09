Ernest et Célestine: la narration d'Astrid Desbordes sur les illustrations originales de Gabrielle Vincent

L'auteur Astrid Desbordes a mis ses pas dans les illustrations originales de Gabrielle Vincent, et nous offre une nouvelle histoire d'Ernest et Célestine : "Au bonheur des souris"

Je ne voulais pas écrire à la manière de...

"J'ai reçu une invitation de Casterman à rendre hommage à cette série, qui est une de mes séries préférées, depuis très longtemps. J'étais un peu dans mes petits souliers, mais je me suis dit : si ça ne va pas, si je ne suis pas contente, et si Casterman n'est pas content, je ne me vexerai pas du tout. Mais je ne voulais pas écrire à la manière de, ce n'était pas très intéressant. Il fallait faire un pas de côté. Alors j'ai mis de la narration, alors qu'il n'y a d'habitude que des dialogues, mais j'ai respecté cet esprit, cette irrévérence, et ce petit humour subtile que l'on trouvait chez Gabrielle Vincent".

Rencontre avec Astrid Desbordes...

Ernest et Célestine, "Au bonheur des souris" chez Casterman - Un album pour tous âges, audacieux et contemporain