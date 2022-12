« Ernest & Célestine : Le Voyage en Charabie », une fable drôle et poétique pour toute la famille

Sortis de l’imagination fertile de l’autrice belge Gabrielle Vincent au début des années 80, Ernest et Célestine avaient fait l’objet d’un premier long métrage en 2012 avant que leurs aventures animées soient déclinées en série télévisée. Leur réjouissant retour sur grand écran offre aujourd’hui un plaisir familial total, où l’humour, la tendresse et la poésie côtoient des préoccupations plus sérieuses sur le monde.

Sans avoir l’air d’y toucher, ce " Voyage en Charabie " questionne en effet intelligemment la violence et la bêtise de certaines lois qui poussent à l’intolérance et aux abus de pouvoir. Avec Ernest et Célestine, la musique ne fait ainsi pas qu’adoucir les mœurs : elle réenchante le quotidien et devient le symbole d’une liberté qu’il faut veiller à toujours préserver.

Un bonheur de film d’animation pour petits et grands !