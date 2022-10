Erling Haaland : "Qui j’emmènerais sur une île déserte? De Bruyne m’assistera toujours très bien… et mes parents"

S'il y a bien un duo qui cartonne en ce moment, c'est celui de Manchester City! Sur les terrains comme en dehors, Kevin De Bruyne et Erling Haaland sont plus complices que jamais. Il suffit de regarder la dernière interview du buteur norvégien pour s'en rendre compte...

Manchester City est un monstre à deux têtes. D'un côté, De Bruyne, auteur de 9 passes décisives en Premier League cette saison. De l'autre, Haaland. Débarqué en provenance de Dortmund cet été, le "robot" norvégien a déjà mis tout le monde d'accord du haut de ses 22 ans. En 13 rencontres, il a planté 20 roses toutes compétitions confondues.

Dans une interview réalisée par Gary Neville, légende de Manchester United, pour Sky Sports, Erling Haaland a répondu à des questions aussi décalées les unes que les autres.

"Tu es sur une île et tu dois emmener trois personnes, qui choisis-tu?", lui demande Neville. "Je pense que Kevin De Bruyne m'assistera toujours très bien. Et je prendrais aussi mes parents pour qu'ils prennent soin de moi. Ils pourront me cuisiner des plats norvégiens". Une réponse géniale qui montre à quel point ce duo s'entend à merveille!