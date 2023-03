Erling Haaland, le Skyblue a-t-il des limites?

La période d’adaptation lui, il ne connaît pas. Avec Haaland tout va plus vite, plus fort. Du haut de son mètre nonante-cinq, le Cyborg norvégien, comme on le surnomme, ne craint aucun défenseur. Il pèse lourd sur une attaque, mais possède malgré tout une superbe pointe de vitesse. Capable d’apprendre aussi vite qu’il ne court, son physique imposant tranche avec ses capacités techniques.

Déjà une éponge à apprentissages sous Ole Gunnar Solsjkaer à Molde, il était déjà très grand mais pas encore aussi développé musculairement au moment de rejoindre le Borussia Dortmund. Suivant un régime alimentaire très strict et avec une hygiène de vie irréprochable, l’attaquant met toutes les chances de son côté pour atteindre une autre dimension. Il continue d’engranger de l’intelligence footballistique notamment au contact d’Edin Terzic et Marco Rose à Dortmund. Avant de rejoindre Manchester City et l’emblématique Pep Guardiola auprès duquel il absorbe à vitesse grand v, sans montrer le moindre signe de ralentissement dans son évolution au moment de passer le cap de la Bundesliga à la Premier League. Un championnat qu’il a déjà fait sien.