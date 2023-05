Erling Haaland et Vinicius Junior squattent les plus hautes marches : le talent, mais aussi la valeur marchande

Erling Haaland et Vinicius Junior sont les deux joueurs avec la valeur de transfert la plus élevée. C’est ce qui ressort de la lettre hebdomadaire du CIES.

Hormis le talent et la jeunesse, Erling Haaland et Vinicius Junior ont un autre point commun. Leur valeur marchande d’après l’Observatoire du football CIES.

Le CIES a analysé 1229 clubs dans 74 ligues à travers le monde. Et sans surprise, le colosse Norvégien et le vif attaquant Brésilien squattent les deux premières places avec 200 millions de valeurs. Jude Belligham (Dortmund), Pedri (FC Barcelone), Musiala (Bayern Munich) et Mbappé (PSG) suivent avec 150 millions.

Pour chaque joueur, le CIES présente également la proportion que sa valeur représente par rapport à l’ensemble des footballeurs sous contrat avec son club d’appartenance. Pour Haaland, on est à 16%, tandis que pour Vinicius, c’est 19%.

Côté Pro League, ils sont quatre joueurs à se partager la plus haute valeur de transfert. Andreas Skov Olsen, Zeno Debast, Victor Boniface et Bilal El Khannouss sont valorisés à 15 millions.

De quoi remplir un peu les caisses des clubs qui en ont bien besoin.