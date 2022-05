Erling Haaland en visite (médicale) à Bruxelles : le coup de main d'Anderlecht et de Kompany à Manchester City

Erling Haaland à Manchester City la saison prochaine, ce n'est pas encore officiel, mais la saga du transfert de l'international norvégien de 21 ans a pris une nouvelle tournure lundi du côté de l'Hôpital Erasme, à Bruxelles.

L'attaquant du Borussia Dortmund a profité d'une journée de repos en Allemagne pour franchir la frontière et venir faire un petit tour en Belgique, en espérant ne pas attirer les regards... Raté.

Erling Haaland était donc présent de bon matin à Bruxelles lundi pour y passer une visite médicale, passage obligé avant chaque transfert, sous l'œil d'une équipe envoyée sur place par Manchester City.

Pourquoi passer ces examens chez nous, à Erasme ? Nos confrères du quotidien L'Equipe avancent deux explications : la situation géographique de la capitale belge (pas trop loin de Dortmund, ni de l'Angleterre), mais aussi le rôle joué par le Sporting d'Anderlecht et son entraîneur, Vincent Kompany, véritable légende des Cityzens, pour organiser cette visite le plus efficacement et le plus discrètement possible.

Erling Haaland, qui est l'un des attaquants les plus en vue de la planète foot, devrait franchir un nouveau palier en quittant le Borussia Dortmund pour Manchester City pour la "modique" somme de 75 millions d'euros (c'est le montant de sa clause libératoire). Le cyborg devrait y devenir le joueur le mieux payé de Premier League (plus de 30 millions d'euros par an).