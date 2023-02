Erling Haaland, déjà le meilleur buteur en une saison avec Manchester City en Premier League

La période d’adaptation lui, il ne connait pas. Erling Haaland marche sur la Premier League comme s’il y avait toujours joué. Arrivé en juillet à Manchester en provenance de Dortmund, Erling a donné le ton sans attendre pour sa toute première rencontre de championnat en plantant un doublé face à West Ham. Il sera ensuite l’auteur de deux triplés consécutifs pour terminer le mois d’août. Un tout premier mois en Angleterre conclu sur un bilan de neuf buts et un assist en seulement cinq rencontres.

En septembre, deux buts en deux matches de Premier League et trois réalisations en deux rencontres de Champions League.

Octobre se poursuit avec un triplé et deux assists face à Manchester United rien que ça, lors de la claque 6-3 infligée aux voisins mancuniens. Pas de meilleure recette pour entrer définitivement dans le cœur des supporters. Deux autres buts en C1 et trois en trois rencontres de Premier League avant une petite blessure qui le tiendra éloigné des terrains pendant deux matches.

Un dernier petit but en novembre avant la trêve internationale pour la Coupe du monde, à laquelle la Norvège n’était pas qualifiée.

Un total donc de 18 buts et trois assists pour la première "partie" de saison.

Après le Mondial, Haaland continuait sur le même rythme avec trois buts en deux rencontres pour clôturer 2022.

En janvier et février, le buteur devient un tout petit peu moins régulier mais conserve des statistiques très honorables avec six buts en neuf rencontres dont un triplé. Tout cela l’a amené à ce total un peu fou de 27 buts en seulement 24 rencontres disputées en Premier League. Accompagné du maître à jouer Kevin De Bruyne, il est un pion essentiel de ManCity cette saison. À titre de comparaison, le deuxième meilleur de buteur des Citizens en championnat cette saison est Phil Foden avec huit buts… 19 de moins que Haaland.

À ces buts en PL s’ajoutent cinq buts en Ligue des Champions et en EFL Cup. 33 buts en 33 matches, en plus de quatre assists toutes compétitions confondues. Pour une toute première saison dans ce qui est sans doute le championnat le plus compétitif du monde, à seulement 22 ans... Il est né pour battre les records et c’est ce qu’il sait faire de mieux. Il lui reste treize rencontres pour égaler ou dépasser le record absolu de Tommy Johnson dès cette saison… Et cela semble loin d’être impossible.