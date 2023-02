Eriksen ou Laudrup? Qui est le meilleur joueur danois de l’histoire ? Il y a "bagarre" sur le plateau de La Tribune

Ce lundi, une nouvelle "bagarre" a eu lieu sur le plateau de La Tribune. Frank Peterkenne et Nicolas Frutos étaient opposés sur la thématique de meilleur joueur danois de l’histoire.

Frank Peterkenne considérait qu’il s’agissant de Michael Laudrup, vainqueur notamment d’une Ligue des champions, d’une Serie A, d’une Eredivisie et de cinq Liga avec le Barça et le Real : "Quand le Barça gagne la C1, il n’y avait que trois étrangers autorisés sur la pelouse par équipe et il en faisait partie. C’était un joueur très offensif avec des crochets qui mettaient les adversaires dans le vent."

En face de lui, Nicolas Frutos a voulu privilégier Christian Eriksen, auréolé de trois Eredivisie et d’une Serie A : "Un an après son accident cardiaque, il a joué les trois matches de Coupe du monde avec son pays. Il a repris dans un club moyen en Angleterre avant d’être transféré à Manchester United. Il a une qualité exceptionnelle."