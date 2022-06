Ерік, українець зі Львова, закохався в Бельгію | Erik, un Ukrainien amoureux de la Belgique

Nous vous racontons de nombreuses histoires d'Ukrainiens qui ont été forcés de venir en Belgique avec le début de la guerre en Ukraine. Mais nous n'avons jamais raconté les histoires d'Ukrainiens qui sont venus ici beaucoup plus tôt. Eric Deyak, 33 ans et installé en Belgique depuis 8 ans et demi. Il a visité notre studio vendredi et partagé son histoire avec nous.

Eric est originaire de l'ouest de l'Ukraine. Il a longtemps vécu à Lviv, puis, sur la recommandation d'amis, a décidé de s'installer en Belgique. Au début, il a été très surpris par la présence de personnes sans-abri dans la rue et par la lenteur du système administratif. Mais il est quand même tombé amoureux de la Belgique.

"En ce qui concerne tout le travail administratif à faire en Belgique lors de son déménagement, je ne peux que conseiller aux gens d'être patients", ajoute Eric.

Eric aime la musique, il écrit des chansons, les enregistre en studio. Avec le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, il a commencé à se produire lors de concerts caritatifs et à soutenir les Ukrainiens.

"Récemment, lors d'un concert de charité en faveur des Ukrainiens, organisé par Promote Ukraine, place du Luxembourg, j'ai interprété plusieurs de mes chansons. C'était important pour moi de soutenir les Ukrainiens et de les rendre heureux avec ma musique", explique Eric.

Si vous voulez en savoir plus sur le travail d'Eric, voici un lien https://youtu.be/17oBFHAREGM . Vous pourrez y écouter sa chanson.