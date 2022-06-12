Ерік, українець зі Львова, закохався в Бельгію | Erik, un Ukrainien amoureux de la Belgique

Ми розповідаємо багато історій українців, які вимушено приїхали до Бельгії з початком війни в Україні. Але ми жодного разу не розповідали про історії українців, які приїхали сюди набагато раніше. Сьогодні до нас в студію завітав Ерік Деяк, йому 33 роки та вже 8,5 років він проживає в Бельгії.

Ерік родом з західної України, багато часу прожив у Львові, потім по рекомендації друзів вирішив переїхати до Бельгії. Спочатку він був дуже здивований, наявністю людей без житла на вулиці, неквапітливої адміністративної системи, більш з тим він полюбив цю країну.

"Якщо дивитись, з точки зору всіх адміністративних справ, які варто зробити в Бельгії коли вана переїхала, все що я можу порадити людям це терпіння", те що нам радить Ерік.

Також, Ерік захоплюється музикою, він сам пише пісні, записує їх в студії. З початком повномаштабного вторгнення Росії в Україну, він почав виступати на благодійних концертах і підтримку українців.

"Нещодавно, коли на площі Люксембург відбувався благодійний концерт в підтримку українців, організований " Promod Ukraine ", я виступав з декількома своїми піснями. Це було важливо для мене підтримати українців та порадувати їх своєю музикою", поділився з нами Ерік.

Якщо вам хочеться більш детальніше ознайомитись з творчістю Еріка, ми можете перейти за цим посиланням https://youtu.be/17oBFHAREGM та послухати його пісню.