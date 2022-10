Erik Ten Hag tente de se justifier : "Pourquoi je n’ai pas fait entrer Cristiano Ronaldo ? Par respect pour sa carrière"

Sur une série de quatre victoires consécutives en Premier League, Manchester United est lourdement retombé sur terre ce dimanche, humilié sans ménagement par le rival honni de Manchester City (6-3). Forcément, après la rencontre, c’était vers Erik Ten Hag, bouc émissaire tout désigné, que les regards convergeaient. Un coach néerlandais à qui certains reprochaient de ne pas avoir fait monter Cristiano Ronaldo en cours de match.

Pendant de longues secondes, la caméra s’est attardée sur son visage. Comme si elle voulait planter un dernier coup de couteau dans le cœur des supporters de Manchester United. Pris sous la loupe des caméras, Cristiano Ronaldo reste, lui, stoïque, calfeutré dans son épaisse parka. Pourtant, derrière le masque, un sourire se dessine. Un discret rictus de satisfaction qui en dit long.

Pourtant, à ce moment-là, les raisons de sourire ne sont pas légion chez les Red Devils. Et pour cause, ils sont martyrisés, foudroyés par le rival de City et ne voient pas le jour depuis de longues minutes. On ne joue que la 75e minute, mais le score a déjà presque quelque chose de surréaliste : 6-1.

Ronaldo, lui, ne montera pas sur la pelouse, malgré les cinq changements opérés par son coach. Ce dimanche, ils ne sont que trois joueurs de champ à connaître pareil sort : Elanga, Pellistri et donc Ronaldo. C’est la toute première fois cette saison que cela arrive au Portugais. Petit camouflet pour un grand oublié.

Evidemment voué aux gémonies par certains pour ce choix évidemment clivant, Ten Hag a tenté de se justifier : "Je n’ai pas voulu le faire monter au jeu par respect pour sa grande carrière. Et puis, Anthony Martial avait vraiment besoin de minutes."

Une justification qui n’est pas vraiment passée auprès des supporters mancuniens. Parmi les critiques les plus virulentes, celle de Piers Morgan, journaliste anglais. Sur Twitter, il s’est payé Ten Hag de façon assez véhémente : "Imaginez reléguer Ronaldo sur le banc pour le plus gros match de la saison. Puis faire vos cinq changements et expliquer que vous ne l’avez pas fait jouer par "respect pour sa carrière". Ten Hag est un c**** arrogant et la façon dont il traîte Ronaldo est honteuse."

Ambiance, ambiance.