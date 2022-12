Erik ten Hag sur le départ de Ronaldo de Manchester United : "Je voulais travailler avec lui, il a choisi une autre voie"

En début de saison, le statut de remplaçant de Ronaldo lors de plusieurs rencontres du club mancunien avait surpris certains observateurs, et alerté sur la relation entre ten Hag et son attaquant. L'entraîneur batave réaffirme que sa décision était liée à des motifs purement sportifs. "Quand il est en bonne forme, c'est un bon joueur et il peut nous aider à revenir et à atteindre nos objectifs. Mais il ne l'était pas. J'aime travailler avec des joueurs de classe mondiale. Je sais qu'ils peuvent faire la différence. Vous voulez avoir de tels joueurs dans votre vestiaire mais je dois faire des choix autour des joueurs qui ne sont pas performants et sélectionner la meilleure équipe. Ma responsabilité est en faveur du club et de l'équipe. Ce sont les décisions que je dois prendre, peu importe qui est la personne."

Alors que le Mondial se termine le 18 décembre et que les compétitions nationales reprendront rapidement, Ronaldo n'a pas encore officiellement trouvé sa nouvelle destination. Plusieurs clubs, dont un d'Arabie Saoudite, auraient déjà fait une offre à CR7.