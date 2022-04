Erik ten Hag (Ajax) bien placé pour devenir le prochain entraîneur de Manchester United

Selon le journal The Independent, Ten Hag a déjà rencontré les dirigeants de Manchester pour discuter de son transfert et aurait dit à son directeur du football, John Murtough, et au directeur technique, Darren Fletcher, qu'il envisageait un "projet de cinq ans".

Cependant, toujours selon The Indépendant, il n'aurait pas "totalement emballé" les responsables mancuniens, en raison de son manque de charisme. Un point sur lequel Pochettino aurait une carte à jouer, même s'il s'est montré plus discret sur le banc du PSG que sur celui de Tottenham.

La BBC et le Mail affirment que United, entraîné par interim par l'Allemand Ralf Rangnick depuis le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer en novembre, ne fera aucune annonce dans l'immédiat, l'Ajax étant encore à la lutte pour le titre dans le championnat néerlandais avec le PSV Eindhoven.

Manchester United est actuellement septième de la Premier League, à trois points de Tottenham, qui occupe la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions.