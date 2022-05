Erik ten Hag a (déjà) entamé son opération séduction pour garder Cristiano Ronaldo : "C'est un géant"

Enfin la fin des tracas pour Manchester United ? Encore empêtrés dans une saison galère et bien loin du podium cette année, les Red Devils rêvent plus que jamais de retrouver leur lustre d'antan pour enfin se replacer dans la course au titre. Pour ce faire et probablement pour calmer les complaintes de leurs supporters, les dirigeants mancuniens ont (déjà) officialisé l'arrivée de l'excellent Erik ten Hag, qui enchaîne les saisons de haute volée avec l'Ajax depuis 2017.

Appelé à redresser la barre mancunienne, le technicien batave aura pas mal de pression sur ses épaules au moment d'entamer le prochain exercice. Exercice pour lequel ten Hag espère pouvoir compter sur le soutien de Cristiano Ronaldo. Pas épargné par les critiques malgré une bonne saison personnelle (18 buts, 3 assists en Premier League), le Portugais laisse planer le doute quant à son avenir.

Alors restera ou restera pas ? Une chose est sûre, ten Hag a déjà lancé son opération séduction pour essayer de convaincre CR7 de rester au bercail. Dans un entretien accordé au Telegraaf, il n'a pas tari d'éloges au sujet du serial buteur portugais : "C'est un géant. J'ai hâte de pouvoir travailler avec lui. Evidemment que j'espère le garder à Manchester United. Je pense d'ailleurs qu'il est encore très ambitieux. Il a fait une bonne saison, est super important pour le club. On est d'ailleurs sur la même longueur d'ondes avec la direction sur la façon dont on veut gérer son dossier."

Des déclarations flatteuses qui ne devraient pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Mais seront-elles suffisantes pour convaincre Ronaldo de poursuivre l'aventure mancunienne ?