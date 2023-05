Erik Satie et Jean Cocteau, partenaires sur la création de ce ballet, vont aussi être à l’origine de tout autre chose : un mouvement, un regroupement de compositeurs mais dont le style, au fond, ne se ressemblait pas du tout. Et pour cause, ils n’estimaient pas du tout être réunis autour d’une esthétique commune, mais plutôt juste par amitié… Darius Milhaud, Louis Durey, Georges Auric, Arthur Honegger, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre - qu’on appelle également le "Groupe des six" – partageaient leur amour de Cocteau et de Satie, mais ils partageaient aussi un peu ce même désamour de Wagner.