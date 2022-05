Erica Piccotti, demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Née en Italie en 1999, Erica Piccotti est à l’heure actuelle étudiante à la Kronberg Academy pour les jeunes solistes, auprès de Frans Helmerson.

Elle a été diplômée à l’âge de 14 ans, au Conservatoire Santa Cecilia de Rome, avec la plus grande distinction. Elle a continué ses études à la Haute Ecole des arts à Berne, à l’Académie Walter Stauffer à Crémone, et à l’Académie Chigiana à Sienne.

Elle a déjà remporté de nombreux prix internationaux qui sont détaillés sur son site internet.

A 23 ans, Erica Piccotti a déjà participé à de nombreux festivals, italiens et internationaux, joué en tant que soliste dans des grandes salles comme le Konzerthaus Berlin, Carnegie Hall à New York, et de nombreux pays étrangers, Suède, Suisse, France, Angleterre, Belgique, Liban, Autriche, Brésil, Mexique et Chine.

Les noms des musiciens avec lesquels elle a pu collaborer sont tout aussi impressionnants : Gidon Kremer, Sir András Schiff, Christian Tetzlaff, Antonio Meneses, Mario Brunello, Augustin Dumay, Louis Lortie, Miguel Da Silva, Massimo Quarta, Bruno Giuranna, Salvatore Accardo, Julius Berger, Andrea Lucchesini, Robert McDuffie, etc.

Elle joue sur un instrument de 1715, signé P.G. Rogeri, Brescia, un violoncelle prêté par le Tarisio Trust.

Retrouvez toutes ses prestations durant les différentes épreuves du Concours.