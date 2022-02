Eric Vuillard : "Il n'y a pas d'histoire neutre"

Une sortie honorable est un récit et non un roman. Comme presque tous les livres d'Eric Vuillard ! L'écrivain est passé maitre dans l'art des textes courts, denses et précis. Ici, il revient sur la guerre d'Indochine, une des plus longue de l'histoire récente et pourtant, assez méconnue et sur la manière dont deux des premières puissances du monde ont perdu contre un pays qui l'était nettement moins, le Vietnam. Avec ses récits qui tiennent autant de l'enquête historique que de la réflexion sociologique et politique, Eric Vuillard nous éclaire sur des faits passés inapercus, dénonce des conflits d'intérêts, révèle "l'aspect poisseux des combinaisons et des impostures qui font l'histoire". Pierre Assouline, juré de l'Académie Goncourt a dit de lui :

Un écrivain, c'est un son. Le son Vuillard se reconnaît tout de suite !