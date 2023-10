Eric Toledano et Olivier Nakache : "Nos héros sont des beaux losers, on s’y attache malgré leurs défauts"

On doit à Eric Toledano et Olivier Nakache, outre l’immense succès public d’"Intouchables", d’éclatantes réussites comme "Le sens de la fête" (un mariage mondain plus vrai que nature) ou "Hors normes" (une émouvante plongée dans le monde des autistes). C’est dire qu’on attendait avec enthousiasme ce nouveau film, "Une année difficile".

Attente, hélas, un peu déçue. Et pourtant, l’idée initiale de confronter deux mentalités, deux modes de vie inconciliables et très symptomatiques de notre époque, était diablement prometteuse. Toledano et Nakache ont de surcroît le don de créer des personnages attachants, nourris par des bons dialogues…

Et c’est Jacques Brel qui entoure ce film, du début jusqu’à la fin, pourquoi l’ont-ils choisi pour accompagner leur histoire ?

Les réponses dans leur interview intégrale.