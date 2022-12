Eric Niyndu, conseiller du président Tshisekedi : "Nous avons besoin du soutien diplomatique de la Belgique"

G.K. Quels sont les projets en cours entre les États-Unis et la RDC ?

E.N. Nos interlocuteurs américains l’ont dit clairement : ils veulent renforcer leurs partenariats avec l’Afrique car les enjeux mondiaux doivent aujourd’hui être traités de façon multilatérale. C’est le retour du multilatéralisme dans les propos de l’administration Biden, notamment pour la question des enjeux climatiques. Les États-Unis nous voient comme un pays stratégique qui peut leur permettre de rationaliser leur chaîne d’approvisionnement en matériaux et effectuer leur transition écologique, notamment dans la construction des batteries. C’est pourquoi un protocole d’entente a été signé entre les États-Unis, la Zambie et la RDC.

G.K. En quoi consiste ce partenariat ?

E.N. Il vise à créer une chaîne de valeurs pour passer de l’exploitation de matériaux – le cobalt, le coltan et le manganèse – à la transformation, voire la construction des batteries au Congo. Ce dispositif doit permettre d’avoir des gains et des dividendes sur la plus-value de la chaîne de production. […] De ce point de vue là, il y a une concordance d’intérêts. Les États-Unis ne veulent plus dépendre à 100% des fournisseurs asiatiques. De notre côté, nous voulons créer des emplois chez nous et gagner des dividendes sur la plus-value.

G.K. Ce partenariat se fera-t-il au détriment d’autres, passés notamment avec la Chine ?

E.N. Non, cela viendrait les compléter. C’est une nouvelle philosophie. Les États-Unis sont les premiers à répondre à notre appel, mais cet appel est lancé à tout le monde. Qu’il s’agisse des Chinois, des Turcs ou même des Belges, nous leur disons : amenez votre technologie, mais ce que nous voulons c’est travailler chez nous et créer des usines chez nous. Pas seulement être un pays d’extraction et d’exportation.

On ne discute pas avec des gens qui ne veulent pas déposer les armes.

G.K. La situation actuelle au Kivu, dans l’est du Congo, a également été abordée…

E.N. Nous avons effectivement eu des échanges avec les différents membres de l’administration Biden à ce sujet. À chaque fois le discours a été le même : il faut que les États-Unis s’intéressent davantage et s’impliquent plus fortement dans la résolution de ce conflit. La première chose à faire est de mettre la pression sur le Rwanda afin que ce pays cesse le soutien qu’il apporte au M23. C’est la clé. Aujourd’hui le M23, refuse de déposer les armes. Or, c’est la condition première pour entamer un processus de paix. C’est pourquoi le gouvernement refuse de discuter avec eux actuellement.