Eric Fiat : "Quand on aime vraiment la vie, on prend le risque de se fatiguer"

La fatigue nous fait vivre dans un état intermédiaire, entre le clair et l’obscur. Entre la veille et le sommeil, entre la lucidité et l’aveuglement, entre la clarté et la confusion. Et c’est pourquoi elle a ce mérite de nous permettre à la rêverie.

Plutôt que de lutter contre la fatigue, Eric Fiat nous conseille d’être à l’écoute des belles leçons qu’elle a à nous apprendre. En référence à La Fontaine, il invite ses lecteurs et nos auditeurs à se conduire en roseau plutôt qu’en chêne.

"Se comporter en chêne, c’est jouer la comédie de l’infatigabilité. Vieux ? Moi jamais ! Fatigué ? Jamais ! Oui mais quand les occasions d’être vieux et fatigué vont être là, cela va déraciner le chêne. Qu’est-ce que c’est qu’être roseau, qui plie mais ne rompt pas ? Plutôt que de lutter contre la fatigue, c’est de voir dans quel état elle nous met. On est dans un état intermédiaire, entre la veille et le sommeil, et cela donne lieu à ce que Bachelard appelle la rêverie. A ce moment-là, on a un rapport plus doux à soi-même, aux autres et au monde".