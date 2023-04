Éric-Emmanuel Schmitt raconte son voyage en Terre Sainte dans "Le défi de Jérusalem"

Éric-Emmanuel Schmitt était l’invité du 8/9 pour son récit de voyage Le défi de Jérusalem qui raconte son expérience lors d’un pélerinage en Terre Sainte.

Après les trois premiers tomes de sa saga La traversée des temps, Éric-Emmanuel Schmitt a pris une pause dans sa rédaction en partant en pélerinage pour la Terre Sainte, où il s’est rendu dans des lieux historiques comme Bethléem, Nazareth et Césarée. Un voyage spirituel et existentiel dans ce lieu de pélerinage commun aux trois grands monothéismes.

"Je crois que pour qu’il arrive quelque chose, parfois il faut partir. Il faut savoir quitter les siens, il faut savoir se désenkyster de ses habitudes, de ses réflexes, et devenir un homme nouveau en prenant la route", explique-t-il.

C’est son deuxième récit de voyage, après La nuit de feu qui racontait sa rencontre avec Dieu dans le désert d’Algérie.

J’étais entré athée dans le Sahara et j’en suis ressorti croyant.

"Je crois que dans nos vies, on a des lumières et des grâces qui se présentent, mais on ne veut pas y faire attention. Une révélation, c’est toujours une révolution. Une fois qu’on a reçu quelque chose, il faut accepter de tout repenser, de repartir de zéro, de formuler les choses différemment".

Le défi de Jérusalem est postfacé par le pape François, qui l’avait invité à le rencontrer à son retour de voyage et avait beaucoup apprécié son récit.

"Quatre jours après j’apprends qu’il est en train de m’écrire une lettre et le lendemain, j’étais en train de me préparer pour aller jouer, je reçois un whatsapp du pape", raconte-t-il amusé.