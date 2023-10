Eric Emmanuel Schmitt raconte la légende de Maria Callas dans "La rivale"

Avec "La rivale", Eric Emmanuel Schmitt révèle la cantatrice au travers d’une narratrice imaginaire, une rivale jalouse à la carrière éteinte. Carlotta Berlumi déteste Maria Callas et les passions qu’elle déchaîne. Cette chanteuse a vieilli sans gloire et pourtant elle soutient qu’elle connut son heure de gloire à la Scala et fut la plus grande rivale de Maria. 45 ans après la mort de la chanteuse vedette, Carlotta Berlumi continue de s’indigner soutenant que la cantatrice grecque, à force de manœuvres et de combines, est parvenue à la jeter aux oubliettes. Carlotta a-t-elle trouvé en Callas le bouc émissaire de ses échecs ?

Pour lire un extrait.