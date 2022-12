Éric-Emmanuel Schmitt agrandit sa fresque de l’humanité avec "Soleil sombre" et l’Égypte ancienne

Éric-Emmanuel Schmitt est l’invité du 8/9 pour Soleil sombre, 3e tome de sa série romanesque La Traversée des temps, commencée en 2021. Dans ce cycle prévu en 8 tomes (mais peut-être 10), il s’est donné pour ambition de parcourir l’histoire de l’humanité sur une période de 8000 ans.

Le premier tome, Paradis perdus, débutait au moment du Déluge. Le deuxième, La porte du ciel, nous faisait voyager en Mésopotamie. Dans ce troisième tome, Éric-Emmanuel Schmitt nous mène le long du Nil en 1650 avant Jésus-Christ, dans l’Égypte ancienne.

"L’Égypte, pour moi, c’est le pays des oxymores […]. C’est le pays d’avant toutes les séparations. Le masculin et le féminin ; le mort et le vivant ; le dieu et la pierre ; l’animal et le dieu ; l’animal et l’homme… tout est mêlé. La poésie du bord du Nil, elle vient de là."