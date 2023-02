Eric Close : "FBI : Portés Disparus est bien plus qu'une série policière"

Comment avez-vous fait pour y arriver justement ?

Quand je parle à des jeunes qui veulent travailler dans ce milieu, je leur dis toujours : "Just get your foot in the door". Que vous serviez le café ou que vous assistiez, peu importe, car une fois que vous êtes entré dans ce milieu, vous rencontrez des gens. Et puis, dites aux gens ce que vous voulez faire et rappelez leur de temps en temps. C'est ce que j'ai fait sur FBI : Portés Disparus. Dès le début, j'ai dit : "Si cette série est diffusée, j’aimerais beaucoup réaliser". Et j’ai fait ça pour toutes les séries dans lesquelles j’ai joué, notamment dans McKenna. J'avais signalé à l’un des réalisateurs (Kristoffer Tabori) que je voulais réaliser. Il m’a donné une chance et m’a permis de réaliser quelques plans, c’était super. Je n’ai pas été crédité car ça allait à l’encontre des règles à l’époque, mais c’était trop bien (rires). Ça m’a donné pas mal de confiance. Sur FBI : Portés disparus, chaque année, je continuais à insister. Je restais après le travail, j’allais en salle de montage. Lors de la saison 5, j’ai eu ma chance.

Est-ce que ça a été difficile de réaliser au début ?

J’ai été à côté d’une caméra pendant des milliers d’heures et j’ai observé les autres faire. J’ai donc appris des choses comme ça sans m’en rendre compte. Une fois que j’ai commencé à réaliser, j’ai appliqué toutes ces choses assez naturellement. J’avais la sensation que j’avais déjà réalisé avant.