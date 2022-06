Eric Clapton : vos places pour son concert du 12 juin à Anvers à remporter sur Classic 21

Ce jeudi sur Classic 21, nous vous offrons vos places pour aller voir le concert d'Eric Clapton le 12 juin au Sportpaleis d'Anvers ! Restez bien à l'écoute !

The Yardbirds, The Bluesbreakers, Cream, Blind Faith, Derek and The Dominos,… sans compter les nombreuses collaborations avec des artistes comme les Beatles, Delaney & Bonnie,… Eric Clapton fait certainement partie des musiciens britanniques les plus importants de l’histoire du rock. Guitariste accompli, il est présent dans les deux classements des " 100 meilleurs guitaristes de tous les temps " réalisés par le magazine Rolling Stone : à la 4e place en 2003 (derrière Jimi Hendrix, Duane Allman et B.B. King) et à la 2e place en 2011 (derrière Jimi Hendrix). Clapton est le seul artiste à avoir été intronisé à trois reprises au sein du Rock and Rock Hall of Fame (artiste solo, Yardbirds et Cream).

Quelques lignes ne suffiraient pas pour parler de l’immense carrière d’Eric Clapton. La liste des musiciens influencés par sa musique et ses talents d’instrumentistes est longue : Brian May, Lenny Kravitz, Mark Knopfler, Eddie Van Halen,…

Le 12 juin 2022, au Sportpaleis, Eric Clapton sera entouré par un superbe groupe de musiciens, avec ses amis de longue date Nathan East (basse), Paul Carrack (clavier), Chris Stainton (clavier), Doyle Bramhall II (guitare), Sharon White et Katie Kissoon (backing vocals).