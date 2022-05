Eric Clapton – Unplugged : le concert à écouter ce jeudi sur Classic 21

En ce jour férié du 26 mai, Classic 21 vous propose de revivre les meilleurs moments du légendaire MTV Unplugged de 1992 d’Eric Clapton dès 15h.

C’est la chaîne musicale MTV qui, fin des années’80, lance le format, sous l’appellation ''Unplugged'', de concerts, enregistrés en live pour la télévision, avec uniquement des instruments en acoustique. La série des ''Unplugged'' de MTV démarre officiellement le 26 novembre 1989. Mais elle ne prendra réellement son envol que grâce au passage de Paul McCartney, en janvier 1991. Le formidable album ''Unplugged'' d’Eric Clapton date, lui, de 1992. Il a été enregistré en public à Londres, dans les Bray Studios pour le MTV Unplugged. Il comprend les versions acoustiques de ''Tears in Heaven'' et ''Layla''. Le guitariste se retrouvera, la même année, premier du Billboard et sa prestation lui rapportera trois Grammy Awards : album de l’année, meilleure chanson de rock et meilleur chanteur pop.