Eric Clapton, positif au Covid, reporte deux concerts en Europe

L’artiste est dans l’obligation d’annuler deux concerts de sa tournée européenne après avoir été testé positif au Covid-19.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, on peut lire : "Eric Clapton a été testé positif au Covid après son second concert au Royal Albert Hall (le 8 mai). Ses médecins lui ont expliqué que s’il reprenait les concerts trop rapidement, cela pourrait ralentir sa convalescence. Eric ne souhaite pas non plus transmettre cette infection au reste de l’équipe, du groupe, des promoteurs et bien sûr, à ses fans."

Les deux concerts concernés sont ceux de Zurich en Suisse le 17 mai et celui du 18 à Milan. La tournée reprendra donc à Bologne les 20 et 21 mai et les deux dates annulées seront reportées dans les 6 mois.

"C’est vraiment frustrant d’avoir évité le Covid pendant le confinement et pendant toute la période de restriction au niveau des voyages, et qu’après tout cela, Eric contracte tout de même le Covid. Nous espérons vraiment qu’il sera suffisamment remis à la fin de la semaine pour pouvoir assumer les dates suivantes de la tournée."

Pour l’instant donc, le concert prévu chez nous en Belgique au Sportpaleis le 12 juin est toujours maintenu.