Eric Clapton, Peter Gabriel, Nick Mason et d’autres artistes demandent qu’on lève l’interdiction du concert de Roger Waters en Allemagne

Une pétition a été lancée pour faire annuler la décision prise par les responsables du conseil municipal de Francfort d’interdire à Roger Waters de se produire dans la ville.

Roger Waters devait initialement jouer le 28 mai dans la salle Festhalle dans le cadre de la tournée This Is Not a Drill, mais le spectacle a été annulé par le conseil municipal, qui a invoqué "le comportement anti-israélien persistant" de l’ancien leader de Pink Floyd.

Une pétition a été lancée par l’humoriste et commentatrice politique américaine Katie Halper au début du mois et a reçu le soutien de Brian Eno, Peter Gabriel, Eric Clapton, Nick Mason, batteur de Pink Floyd, Tom Morello de Rage Against The Machine, et Robert Wyatt, fondateur de Soft Machine.

Parmi les autres personnalités qui ont signé la pétition : les universitaires Noam Chomsky et Cornel West, les actrices Susan Sarandon et Julie Christie, le réalisateur Ken Loach et l’humoriste Alexei Sayle.

"Les critiques de Roger Waters concernant le traitement des Palestiniens par Israël s’inscrivent dans le cadre de son action de longue haleine en faveur des droits de l’homme dans le monde entier", peut-on lire dans le texte accompagnant la pétition. "Roger Waters estime que "tous nos frères et sœurs, partout dans le monde, quelle que soit la couleur de leur peau ou la profondeur de leurs poches, méritent de bénéficier des mêmes droits de l’homme en vertu de la loi"".

"En ce qui concerne Israël et la Palestine, il déclare : "Mon programme est simple : il s’agit de mettre en œuvre la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 pour tous nos frères et sœurs entre le Jourdain et la mer. L’antisémitisme est odieux et raciste et je le condamne sans réserve, ainsi que toutes les formes de racisme"".

"Les autorités allemandes, les organisateurs de concerts et les plateformes musicales ne doivent pas céder à la pression des individus et des groupes qui préféreraient que la musique de Waters soit supprimée plutôt que de s’attaquer aux problèmes qu’elle met en lumière."

La pétition, qui compte actuellement plus de 10.000 signatures, est disponible sur change.org. Une deuxième pétition, s’opposant à la première, a également été lancée.

Le mois dernier, Roger Waters a révélé qu’il avait réenregistré le classique de Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon, sans aucun des membres actuels du groupe.