Eric Clapton n’en n’a rien à faire d’être mal compris

Eric Clapton se moque d’être mal compris à propos de ses commentaires sur le vaccin contre le covid 19 et sur les mesures sanitaires prises depuis le début de la pandémie.

En plus de ses récents morceaux ouvertement anti-vaccination, une nouvelle interview avec la chaîne YouTube Real Music Observer, a fait couler beaucoup d’encre récemment.

Eric Clapton y expliquait que le choix massif de la population de se faire vacciner devait être une sorte "d’hypnose collective" et que les gens ont subi un lavage de cerveau de la part des médias à propos de la vaccination.

Dans la deuxième partie de cette rencontre, il a précisé qu’il n’était "ni anti, ni pro" vaccination, mais "qu’il souhaite la liberté du choix, et le respect pour tous, la gentillesse, et de laisser chacun croire à ce qu’il veut. Les aspirations doivent être pleines de bonté. Je crois en Dieu et je pense que c’est dans un but. Celui-ci est le mien pour le moment."