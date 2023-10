Eric Clapton, mais d’où vient le surnom de “Slowhand” ?

Et la 2e explication provient du collègue de Clapton chez les Yardbirds : Chris Dreja qui voyait souvent Clapton casser des cordes de guitare sur scène, la remplacer, et recevoir une salve d’applaudissements enthousiastes de la foule. En Angleterre, de tels applaudissements sont appelés "slowhand". Selon Dreja, cela arrivait si souvent à Clapton que cela en est devenu son surnom.

Eric Clapton est également désigné sous le nom de "Dieu" qui découle de son jeu divin et de son prestige dans le monde du rock et du blues. Un fan enthousiaste avait tagué l’inscription "Clapton is god" sur une station de métro à Islington, en Angleterre.