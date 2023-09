Eric Clapton a aidé Robert F. Kennedy, Jr., théoricien de la conspiration et diffuseur de fausses informations, à collecter plus de 2 millions de dollars pour sa campagne présidentielle.

Eric Clapton s’est produit lundi soir lors d’une soirée privée de collecte de fonds pour le candidat démocrate, récoltant 1 million de dollars pour la campagne de Kennedy et 1,2 million de dollars supplémentaires pour un "Super PAC" (un comité qui peut recevoir des contributions illimitées de particuliers, d’entreprises, de syndicats et d’autres PAC dans le but de financer des dépenses et autres activités politiques indépendantes) qui le soutient. Les billets pour l’événement de Brentwood, en Californie, allaient de 3300 à 6600 dollars. Les invités qui avaient versé la somme maximale bénéficiaient d’une réception privée, d’un discours de M. Kennedy et d’un concert de Clapton.

"Je suis profondément reconnaissant à Eric Clapton d’avoir apporté son art musical et son esprit rebelle à mon rassemblement à Los Angeles hier soir", a déclaré M. Kennedy dans un communiqué. "Je pense parfois que dans notre société divisée, c’est la musique plutôt qu’un quelconque accord intellectuel qui a le plus de potentiel pour nous rassembler à nouveau. Eric chante les profondeurs de la condition humaine. S’il voit en moi la possibilité d’apporter l’unité à notre pays, ce n’est possible que parce que des artistes comme lui invoquent une foi enfouie dans le pouvoir illimité des êtres humains de surmonter tout obstacle."

Bien que Kennedy ait remercié Clapton d’apporter "la vérité, l’unité, la paix et la postérité" grâce à sa musique, la politique de l’artiste suggère qu’il n’a donné au monde rien d’autre que le contraire. Après avoir scandé "Keep Britain White" dans les années 70, Clapton a aussi fait parler de lui lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, livrant un duo anti-masque et anti-confinement avec Van Morrison et comparant les obligations vaccinales à l’esclavage. Le guitariste affirme également avoir subi de graves effets indésirables du vaccin d’AstraZeneca, bien que ces affirmations aient été remises en question.

RFK, quant à lui, parle de pseudosciences depuis des décennies, qu’il s’agisse d’avancer la théorie, depuis longtemps démentie, selon laquelle les vaccins provoquent l’autisme, de nier le lien entre le VIH et le sida, de comparer les obligations de vaccination à l’Holocauste ou d’essayer de faire de la médecine une sorte de pratique eugéniste, "ethniquement ciblée" contre les Blancs et les Noirs, tout en épargnant les Chinois et les juifs ashkénazes. En 2021, les deux hommes ont évoqué toutes ces croyances dans le podcast The Defender.