Eric Clapton étaye sa thèse antivax avec les propos d'un universitaire belge

"Je n'ai pas eu le mémo", a dit Clapton. "Quel qu'il fut, il n'est pas arrivé jusqu'à moi. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un mémo, et un gars, Mattias Desmet [Professeur à l'Université de Gand en Belgique), en a parlé. C'est génial. La théorie de cette "hypnose collective". Et depuis, j'y vois clair. Depuis que je suis au courant, je le vois partout."

"Ensuite, je me suis aussi souvenu d'avoir vu des petites choses sur YouTube, comme des publicités subliminales. Cela fait longtemps, déjà. L'idée est que "vous ne possédez rien mais vous serez heureux". Je me suis demandé ce que cela signifiait et petit à petit, le puzzle s'est assemblé et j'ai pu le résoudre."

Cette théorie d'hypnose de masse a été avancée l'an dernier dans un épisode du podcast Joe Rogan Experience, discrédité par les scientifiques.

"Ce concept n'a pas de crédibilité académique", a expliqué Stephen Reicher, professeur en psychologie sociale à l'Université de St Andrews en Angleterre. Dans un email envoyé à The Associated Press, alors que John Drury, psychologue sociétal de l'Université du Sussex, parlait de "mentalité mafieuse", la notion a été réfutée après plusieurs décennies d'études du comportement collectif. "Aujourd'hui, aucun psychologue respectable ne se fierait à cette notion", a-t-il ajouté.

