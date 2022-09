Erezée : des séances de Shiatsu bien-être en musique

Le lâcher prise et la détente complète, c’est ce que propose Anthony Bromey. C’est à Erezée qu’il effectue des massages japonais accompagnés de sa propre musique. Anthony est en effet, depuis longtemps, animateur d’éveil musical et c’est pour cette raison qu’il a décidé de jouer d’instruments avant et après la séance de massage qui se pratique habillé.

"Á un moment, explique Anthony Bromey, j’ai eu envie d’ouvrir les portes d’écoles de santé avec des pratiques comme la phytothérapie, le magnétisme, la numérologie et le shiatsu bien-être que je pratique depuis l’année 2019".

Le Shiatsu bien-être fait partie de la médecine traditionnelle japonaise.