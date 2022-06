Erezée : 4500 pieds de vigne plantés au Thier de Blier

Une équipe qui grandit et de jolis projets

"Á la genèse nous sommes deux dans cette aventure et ensuite un ami, Maxime Collard, nous a donné des conseils en finance et en management, précise Arnaud. Ensuite, Fred, notre comptable, s’est intéressé à notre projet et il nous prodigue ses conseils. Nous avons également formé une coopérative et, petit à petit, des coopérateurs privés nous rejoignent pour nous aider financièrement car nous aimerions faire un chai culturel avec la création d’évènements et chaque personne pourra nous aider selon ses capacités et ses envies".