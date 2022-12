Erdogan soutient la création d’un nouveau gazoduc depuis le Turkménistan

M. Erdogan suit depuis le début du conflit le 24 février une ligne qui lui a permis de conserver de bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine, tout en fournissant des armes et en discutant avec Kiev.

Il a ainsi soutenu notamment l’idée de M. Poutine de créer un nouveau "hub gazier" en Turquie permettant de poursuivre les exportations de gaz russes vers l’UE, en contournant les pipelines existants à travers l’Ukraine et sous la mer Baltique.

L’administration américaine chargée de l’énergie estime que le Turkménistan dispose des sixièmes réserves mondiales prouvées de gaz naturel.

Jusqu’à présent le gaz turkmène était exporté via le marché russe. Mais le pays a également intensifié ses livraisons à la Chine et cherche des moyens d’accéder à d’autres marchés via la Turquie.

M. Erdogan rêve depuis longtemps d’utiliser la position géographique de la Turquie, aux confins du Moyen-Orient et de l’Europe, pour en faire l’un des principaux centres mondiaux du commerce de l’énergie.

Les pays d’Asie centrale ont également réévalué leurs relations autrefois étroites avec Moscou depuis le lancement de la guerre contre l’Ukraine.

Parallèlement, la décision de la Russie de limiter l’approvisionnement en gaz de l’Europe en représailles aux sanctions occidentales a fait craindre des pénuries d’énergie dans les pays européens au moment où l’hiver s’installe.