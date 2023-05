Erasmus + : des apprenants en peinture belges, italiens et français au Centre des métiers du patrimoine à Amay

Grâce au programme d’échange Erasmus +, des apprenants IFAPME en peinture ont pu parfaire leurs connaissances sur des chantiers-écoles dans toute l’Europe.

Ils se sont rendus en France et en Italie et accueillent actuellement leurs homologues en Belgique, au Centre des métiers du Patrimoine "La Paix Dieu" à Amay.

Et manifestement, les participants dominent les techniques. "Au début, je pensais que ce serait plus compliqué quand j’ai visualisé ce qu’on allait faire" explique Léo Bourgeois, stagiaire français du programme Erasmus +. "Mais en le faisant vraiment étape par étape, ça se fait un peu naturellement, et ça va."

Concrètement, les apprenants et apprenantes issus des différents pays se répartissent les tâches durant une dizaine de jours sur le site du Centre des métiers du Patrimoine. L’objectif est de continuer à parfaire et maîtriser certaines des techniques essentielles au travail des peintres du patrimoine.

Au programme : enduits à la chaux, grisaille, stuccos et badigeons, frises en trompe-l’œil, fausses verdures, faux marbres ou encore réalisation de sgraffites.

