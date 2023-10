Erased, la Chine par Bertrand Meunier, Musée de la Photo Charleroi

Au début des années 1990, des transformations industrielles s’opèrent dans le nord-est et le centre du pays. La disparition progressive du monde paysan due à la décollectivisation des terres et à l’avènement de l’industrie. Les entreprises démantelées et les ouvriers en chômage obligés de migrer. Ensuite, le remplacement de l’industrie par l’économie tertiaire et ensuite par les nouvelles technologies poursuit la mutation de l’économie chinoise.

Les villes sont en chantier depuis les années 2000. Les habitants traversent un paysage urbain détruit et reconstruit. Les caméras de surveillance exercent le contrôle social et le pouvoir procède à la notation des individus.