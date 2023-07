Equitation : la Belgique termine deuxième du concours complet de la Coupe des Nations en France

L’équipe belge de concours complet a terminé deuxième de la manche française de la Coupe des Nations d'équitation, dimanche à Jardy. La France a remporté la victoire à domicile, la Grande-Bretagne a terminé troisième et l’Australie quatrième.

C’est le cinquième podium en autant de Coupes des nations pour la Belgique, après une victoire en Italie, une deuxième place en Irlande et en France et une troisième place en Grande-Bretgane et en Pologne. L’équipe était composée de Senne Vervaecke (Google van Alsingen), Cyril Gavrilovic (Elmundo de Gasco), Lara de Liedekerke (Hermione d’Arville) et Tine Magnus (Dia van het Lichterveld Z). La Belgique a pris la deuxième place du classement dès la première épreuve, le dressage, et a maintenu sa position après le cross et le saut d’obstacles. Avec cette deuxième place, la Belgique reste leader du classement des nations. Cette première place est très importante puisqu’elle est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris. La Belgique est en bonne posture pour décrocher ce ticket alors qu’il reste encore trois épreuves à disputer, en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas.