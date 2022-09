Equipiers, compatriotes et adversaires : le peloton tire son chapeau à Remco Evenepoel

"Il m’a surpris. Je savais qu’il était prêt, qu’il avait fait énormément de sacrifices. Mais je n’aurais pas pensé qu’il allait atteindre un tel niveau. On l’espère toujours évidemment. On parlait de Top 10 et d’une victoire d’étape, on espérait un Top 5. Mais porter autant de jours le maillot rouge, avoir le poids de la course, rentrer à l’hôtel une heure plus tard que les autres, c’est quand même fatigant. Gérer la course comme il l’a fait, c’est fantastique. On disait qu’il ne savait pas descendre, il a montré qu’il pouvait le faire. On disait qu’il ne savait pas grimper les cols raides, il a lâché les meilleurs grimpeurs présents dans les cols raides (les Praeres, ndlr). Il a gagné le chrono de manière waouh et défendu son maillot jusqu'au bout"