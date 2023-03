Équipier d’Evenepoel, Masnada se prépare à affronter le PSG du cyclisme lors du Tour de Catalogne

À quelques jours du premier affrontement cette saison entre son leader et Primoz Roglic, Fausto Masnada a suivi de près les performances du rival slovène et de son équipe lors de Tirreno-Adriatico. Il a livré ses impressions à Bici. Pro.

À un peu plus d’un mois et demi du départ du Giro, beaucoup de suiveurs belges se demandent où en est Remco Evenepoel dans sa préparation. Ils auront leurs premiers éléments de réponse dès lundi prochain au Tour de Catalogne. Une course à étapes où le champion du monde croisera la route d’un certain Primoz Roglic, vainqueur serein à Tirreno-Adriatico. "Nous étions en stage mais on regardait la fin des étapes. Roglic est vraiment dans une forme incroyable, abonde d’emblée Fausto Masnada. Nous l’avions vu fin du mois de février pendant la préparation et il me semblait déjà très affûté."

Pas étonnant donc de voir le coureur de chez Jumbo-Visma remporter des courses. De quoi d’ores et déjà analyser sa tactique pour mieux le contrer dans les prochaines semaines ? "Il n’y a pas grand-chose à étudier. Chaque course est différente. Par contre, dès que le Giro commencera on gardera un œil sur lui. D’autant plus que ça commence par un chrono donc sera vite fixé sur la stratégie à adopter les jours suivants" pointait le grimpeur italien. Une tactique qui passera par un mélange entre opportunisme et prise d’initiatives. "Nous serons moins agressifs que Jumbo-Visma qui attaque souvent. Nous devrons nous montrer défensifs car nous ne sommes pas UAE ou Jumbo-Visma. Ce sont des équipes qui comptent beaucoup de champions, un peu comme le PSG" souriait le coureur de chez Soudal Quick-Step.

Et, au vu du succès collectif des Parisiens, l’espoir est plus que jamais permis pour Fausto Masnada et son leader.