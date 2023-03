Équipe de France : les doutes balayés de l’inamovible Deschamps

Deschamps n’avait peut-être pas prévu, en revanche, qu’il perdrait d’un seul coup Hugo Lloris et Raphaël Varane, son capitaine et son vice-capitaine, qui ont pris leur retraite internationale comme Steve Mandanda, le "tonton" de l’effectif.

Les trois néo-retraités ont pu se rassurer depuis les tribunes du Stade de France où ils ont été invités. Car la relève a assuré à tous les postes.

En stoppant un penalty de Memphis Depay en fin de match, Mike Maignan a parfaitement lancé son mandat de gardien N.1.

"Sur ses qualités de gardien et sur son mental – c’est un leader -, j’ai une totale confiance", a savouré Deschamps. "Ce n’est pas évident non plus pour lui de remplacer Hugo après tout ce qu’il a pu faire. Mais Mike a vraiment tout pour prendre le relais".

En charnière centrale, orpheline de Varane, les automatismes étaient présents puisque Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ont évolué quatre ans ensemble à Leipzig, avant d’être associés au Qatar en ouverture du Mondial contre l’Australie (4-1).

Même en attaque, le passage de témoin s’est poursuivi, avec la titularisation très prometteuse de Randal Kolo Muani au détriment du doyen Olivier Giroud (36 ans).

"Il est rapide, il prend bien la profondeur, il sait garder le ballon, il défend aussi, ça aide", a souligné Eduardo Camavinga. Quant à Giroud, "il apporte son expérience" et "se prépare aussi à donner le relais", a poursuivi le jeune Madrilène (20 ans).