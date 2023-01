EquiGala : trois cavaliers de la Ligue Équestre Wallonie Bruxelles récompensés

Ce mardi soir l'EquiGala se tenait au Docks Dome à Bruxelles. Au total, sept Awards ont été décernés. Parmi les gagnants, trois cavalier(e)s de la LEWB (Ligue Équestre Wallonie Bruxelles).

Le prix d'Athlète de l'année 2022 est revenu à la championne de paradressage Michèle George, deux fois médaillée d'or aux Championnats du Monde à Herning, en août 2022, et qui avait déjà été désignée Athlète de l'année 2021.

Également membre de la LEWB, Jérôme Guéry a reçu le prix de la Performance de l'année. Il est devenu cette année vice-champion du monde du concours individuel du saut d'obstacles à Herning sur Quel Homme de Hum, qui reçoit l’Award de Cheval de l’Année.

Le prix d'Équipe de l'année a été attribué à l'équipe de saut d'obstacles qui a remporté la finale de la Coupe des Nations à Barcelone, assurant ainsi à la Belgique un ticket olympique pour les Jeux de 2024. On y retrouve les cinq cavaliers Koen Vereecke, Gregory Wathelet (lui aussi membre de la LEWB), Gilles Thomas, Jérôme Guery et Olivier Philippaerts et le chef d'équipe Peter Weinberg.