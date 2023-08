Equateur : pétrole or not pétrole ? La réserve naturelle de Yasuni au centre d’un référendum en marge des élections

Cette décision provoque la colère des peuples autochtones. Leurs militants, surnommés les Yasunidos déposent une demande d’initiative populaire. La constitution équatorienne autorise en effet l’organisation d’un référendum à condition de réunir au minimum 5% des signatures des électeurs inscrits. Le succès de la pétition est foudroyant : en avril 2014, les Yasunidos ont réuni plus de 750.000 signatures, bien plus que les 580.000 requises. Mais les autorités entravent le processus référendaire, sous des motifs obscurs. Les Yasunidos ne se démontent pas. Ils portent l’affaire en justice, puis devant la Cour constitutionnelle. Il faudra près de 10 ans pour que la Cour accouche d’une décision. En mai 2023, la voie est ouverte pour le référendum. En attendant bien sûr, l’exploitation du pétrole a commencé. L’Equateur produit chaque jour un demi-million de barils, dont 55.000 proviennent des champs ITT. Le pétrole représente un tiers des revenus de l’Etat. Face à l’imminence du référendum, le chef de l’Etat sortant, Guillermo Lasso a prévenu que " l’abandon de la manne pétrolière nuirait à la lutte contre la malnutrition chronique des enfants, au budget de la santé et de l’éducation, et au budget de la sécurité. "

La sécurité, un thème central au cours de la campagne électorale, dans ce petit pays de 18 millions d’habitants, miné par les gangs et les narcotrafiquants. Le pays connaît la pire escalade de violences de son histoire récente. La criminalité liée à la drogue a entraîné un quasi-doublement entre 2021 et 2022 du taux d’homicides, à 26 pour 100.000 habitants.

Les différents candidats à l’élection présidentielle préfèrent ne pas se prononcer sur le sort du parc Yasuni. Ils savent que l’opinion publique est plutôt favorable à la sauvegarde de ce territoire riche en faune et en flore.

La candidate de gauche Luisa Gonzales, proche de l’ex-président Correa, ose se dire en faveur de la poursuite de l’exploitation de pétrole. Seul le candidat autochtone Yaku Perez soutient ouvertement la sauvergarde et la sanctuarisation du parc Yasuni. De leur côté, les organisations indigènes et écologistes équatoriennes ont prouvé leur dynamisme et leur pugnacité. Les Yasunidos espèrent que dimanche, leur combat aura gain de cause, et montrera un exemple au monde confronté à la crise climatique provoquée, entre autres, par l’exploitation des énergies fossiles.