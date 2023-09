Équateur : la veuve du candidat à la présidentielle assassiné victime d'un attentat

La police de Quito a qualifié l'arrestation de "procédure isolée", concernant "un citoyen étranger" qui "circulait sur une moto de manière suspecte dans le couloir" d'autobus "et portait une arme à feu", sur X (ex-Twitter).

Fernando Villavicencio, journaliste d'investigation connu pour ses reportages sur la corruption, avait été tué le 9 août de plusieurs coups de feu alors qu'il se trouvait dans sa voiture. Six Colombiens ont été arrêtés, tandis que le tueur présumé avait été tué. Christian Zurita l'a remplacé lors du scrutin anticipé du 20 août et est arrivé troisième position avec 16% des voix. La candidate de gauche Luisa Gonzalez (34 %) et le candidat de droite Daniel Noboa (23%) disputeront le second tour le 15 octobre.

Autrefois considéré comme un îlot de paix en Amérique latine, l’Équateur, situé entre la Colombie et le Pérou, les deux plus gros producteurs mondiaux de cocaïne, est frappé par une vague de violences sans précédent liée au crime organisé et au narcotrafic. Le taux d'homicides a été multiplié par quatre depuis 2018, passant de 6 à 26 pour 100.000 habitants.